全港乙鏈趨升 27人中招奪2命

【本報訊】處理淡水魚要小心！衞生署衞生防護中心昨日表示，最近監測數據顯示在上月至本周三（11日）期間，住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌的個案數字有上升趨勢，進一步化驗分析的初步結果顯示，其中27宗個案屬侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283（簡稱ST283）。防護中心就部分樣本的化驗分析仍在進行中，不排除個案會繼續增加。

由於在調查過程中發現，石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部分個案脗合，為謹慎起見，食環署早前已安排石湖墟街市所有淡水魚檔進行徹底清潔及消毒。

9成病例曾處理淡水魚 流行病學調查顯示，27名感染ST283病人分別為10男17女，年齡介乎53至88歲，中位數為70歲，患者分別居於全港18區，未有地區性聚集情況。當中20名病人本身有長期病患。他們主要出現敗血症，有15人、9人關節膿腫、兩人腦膜炎及一人泌尿道感染。醫院管理局資料顯示，上述27名病人中，有5人已出院，17人留院情況穩定，3人情況嚴重，另有兩人已去世，防護中心正與醫管局獲取進一步死因資料。

深入調查各個案在發病前的暴露史，以找出可能感染源頭。調查發現約90%個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中7人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口，但並沒有感染者表示曾進食淡水魚魚生。根據以上資料，防護中心認為病人感染原因與處理或接觸生的淡水魚，尤其手部帶有傷口有關。

調查亦發現19宗個案曾到訪過街市淡水魚檔並接觸淡水魚，涉及共14個分布各區的街市。防護中心人員亦已到部分病人曾到訪的街市及供應活魚的魚類批發市場進行流行病學調查，防護中心監察共71名相關從業員，未發現任何從業員有出現病徵。食安中心已向從業員提供健康教育，並會繼續了解其他魚檔從業員的健康狀況。