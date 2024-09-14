呃薪金學校款項共27萬 仁濟趙小前校長涉詐騙

【本報訊】青衣仁濟醫院趙曾學韞小學早前因收生不足被「派0班」，該校前校長、47歲的陳奕鑫昨被廉政公署落案起訴。陳涉嫌連續兩個月對校方進行詐騙，令校方向他重複支付薪金逾15萬元，並涉嫌訛稱獲授權提取學校款項，詐騙12萬元作私人用途。他獲准予保釋，下周二（17日）在西九龍裁判法院答辯。

向職員訛稱未出糧 廉署指被告於案發時為政府資助小學仁濟醫院趙曾學韞小學校長，署方接獲投訴，經調查後發現他涉嫌分別於去年4月初及5月初，先後向該校職員訛稱自己沒有收到同年3月份及4月份的薪金，從而詐騙校方向他以支票發放該兩個月的薪金，共逾15萬元。不過，廉署調查又發現，有關薪金當時已分別於3月底及4月底，成功透過銀行自動轉帳方式向被告支付，且被告至今仍未向學校歸還上述額外薪金。

被告又涉嫌於2023年5月至6月期間，先後兩次向學校職員訛稱，已獲該校辦學團體及校監批准，從學校銀行戶口提取款項作公務用途，從而詐騙校方向他支付兩筆各6萬元款項。被告其後涉嫌將上述12萬元存入其個人銀行戶口作私人用途，而從未以有關款項支付該校任何開支，並於同年12月底離職。