跨國集團在港設據點 派員「出差」詐騙

【本報訊】本港罪案升不停，今年1至7月已錄得54,194宗整體罪案，較去年同期上升7.9%；暴力罪案有6,078宗，上升8.3%。各類罪案中，詐騙案佔比高達約45%，涉及金額為51.4億元，比去年同期大升18.3億元。當局警告，執法部門近日首次發現有跨國犯罪集團在香港設立據點，派遣境外成員利用虛假身份購買本地電話卡進行詐騙，市民須加倍提防冒充客服行騙的手法。

首7個月錄5.4萬宗罪案 撲滅罪行委員會昨日舉行會議，當局交代首7個月罪案情況，整體罪案數字上升主要由詐騙和勒索所帶動，首7個月的詐騙案已有24,407宗，較去年同期上升12%。勒索案有1,723宗，上升34.8%，裸聊勒索已佔近80%，這亦是暴力罪案上升的主要原因。至於網上騙案佔整體詐騙案約60%。

當局指，首7月發現的電話騙案較去年同期上升1.5倍，呼籲市民警惕電話騙案，近期本港出現新的「假冒客服」手法行騙，首7個月該類案件已有2,716宗，單是7月份已錄得超過1,100宗。當局披露，執法部門近日首次發現有跨國犯罪集團在香港設立據點，並派遣境外成員利用虛假身份購買本地電話卡進行詐騙。上月部門採取行動搗破了4個由集團經營的行動據點，並拘捕11名人士，檢獲超過8萬張預付電話卡。經過初步分析，警方成功阻截17人向騙徒匯款。針對「假冒客服」的新行騙手法，當局再次呼籲市民如果收到自稱任何機構包括電訊商、網購平台或其他相關機構自稱客服，要求你核實，必須謹慎核察。