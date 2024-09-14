深圳家中勒死領養狗 傳中大助教博士生毒手

不滿漏尿施教訓 吊起暴打洩憤 近日網上流傳一對於深圳居住、在香港工作及讀書的情侶領養一歲阿拉斯加狗女「胖虎」後，上周三（4日）懷疑因胖虎出門前激動漏尿，慘遭領養者監生吊起暴打再勒死。有網民懷疑，涉嫌虐狗的情侶為香港中文大學杜姓男助教及該系李姓女博士生。本報遂向中大查詢，校方表示高度重視事件，正嚴肅處理。

情侶關係 「沒注意分寸」 事件近日在社交平台廣泛流傳，據了解，杜男與李女曾在深圳動物機構做義工，並於今年5月中，從深圳動物義工手中領養了「胖虎」。不過，本月4日李女就向義工表示，杜在教訓胖虎時，「沒有注意分寸」將狗打死。義工馬上報警，並聯同數名義工趕到杜男家中，惟當時胖虎已躺在地上斷氣身亡，而涉案的狗籠已被丟掉。

據稱事發時「胖虎」因可以外出，太興奮而不小心漏尿，杜以為牠是故意作出挑釁，竟用繩子綁起胖虎的頸，再用吸塵機管毆打胖虎頭部。獸醫解剖時，發現胖虎滿口是血，死因為遭勒斃。

曾上載垃圾袋笠犬頭影片 此前該對情侶的表現已顯露端倪，例如他們曾在社交媒體上載將垃圾膠袋套在「胖虎」頭上的影片，讓牠自行掙脫，卻不覺得會導致牠恐懼或突發窒息的問題。李女上月亦曾發出有問題的言論，例如「胖虎只會聽男友的話，因為男友會武力鎮壓」、「狗畢竟是狗，如果對狗太好，狗會以為自己是主人」等。

中大：高度重視 嚴肅處理 事件令大量網民震怒，有網民搜查資料後發現，杜男懷疑是中大的研究助理，而李女則懷疑是中大博士生。本報亦就事件向中大查詢，校方回覆表示，留意到社交平台上流傳一宗懷疑虐待動物的事件。校方高度重視事件，正在嚴肅處理，並會按照既定程序進行調查。