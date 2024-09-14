土瓜灣社區客廳啟用 兼備食物銀行

【本報訊】位於譚公道福桃樓二及三樓的土瓜灣社區客廳昨開幕，預計可服務九龍城區內600劏房戶。有劏房居民指該社區客廳設施齊全服務多元，不但迎合生活所需，亦有助促進社交，對空間逼狹的起居確起紓緩作用。

料可服務600劏房戶 獲關愛基金撥款近3,000萬元的土瓜灣社區客廳，今年7月1日開始由東華三院負責營運3年，而東華三院亦撥款330萬元在同一樓宇成立食物銀行「土膳巷」。

兩樓層合共6,940平方呎的土瓜灣社區客廳是本港第4個，亦是現時最大的社區客廳，內裏設施符合一般家庭所需，除了共享飯廳和客廳，亦設有自助洗衣間、育嬰室、兒童遊戲室、溫習室、Band房/音樂練習室、多媒體工作間、運動室以及健康檢查設備，並闢出「借嘢」專櫃，有一些適合簡單家居維修的電器和工具可供借用，藉此推廣共享文化。

政府指扶貧項目之一的社區客廳試行計劃，目的是幫助劏房戶擴展其生活空間，提供社區支援以改善生活，計劃啟動以來不足一年已有紅磡、深水埗和南昌社區客廳投入服務，服務至少1,750個劏房戶。除惡劣天氣外，土瓜灣社區客廳全年開放，預計可服務600劏房戶，全年服務約9萬人次。

只要是九龍城區內劏房戶、符合入息上限兼且至少一名家庭成員是香港居民，就可申請成為土瓜灣社區客廳的會員。

與丈夫和7歲兒子同住200呎劏房的陳太表示，社區客廳不但有地方讓她的兒子玩耍，亦可認識其他小朋友、擴闊社交圈子，她亦毋須選擇到食肆與街坊聯誼。由於間中要從事兼職工作，安排兒子到社區客廳暫時託管也較方便。

丘女士居住的劏房屬「廚廁一體」，環境極不理想，因此她和一對子女幾乎每天都到社區客廳的寬敞廚房煮食及用餐。她又指侷促的劏房環境，子女很難集中精神溫書，在社區客廳的溫習室會較為專心做功課，。