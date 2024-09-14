當局：壓縮建屋時間助控制成本

【本報訊】房屋局近日推出公屋幸福設計指引，希望藉「小設計」為社區帶來「大改變」。談及相關設施的成本問題，房屋局局長何永賢認為「時間等於成本」，故當局更應着力於提升建築流程效益，如推動組裝合成法、機電合成法等新建築方法，希望能在新建屋邨，如業旺邨二期、宏照道一至二期中，將幸福指引的增設設施建議實踐。舊有屋邨則按照每5年或10年進行維修保養時，添加相關元素。

採預製方式 慳85%人手 何永賢又指去年批出的元朗簡約公屋，其中2,100個箱已於惠州廠完成，最後一批亦已發運。她續稱，若以傳統方式建造簡約公屋，最高峰時期需要2,000名工人同時工作，而採用預製方式，則最高峰亦僅需約300名工人，有助大幅提升地盤效率。相關項目預計能於明年年初完成。

幸福設計指引 居家安老 另外，她提及當局在公共屋邨推出的幸福設計指引，有8個幸福概念，延伸出逾50個幸福策略、170多個設計建議。8個概念又可分為四組，分別與健康、居家安老、跨代共融及鄰里互助等有關。她續指，有關指引會在日後翻新及興建新公營房屋時作為參考，希望能與路政署、地政署等部門合作，改善社區生活質素。