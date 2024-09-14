資產計數 公屋戶不實申報 180個案面臨起訴

兩輪共收回3300間 上樓路仍漫漫 公屋資源十分珍貴，但城中接連爆出濫用個案，房屋局局長何永賢昨早表示，去年以來房屋署分兩批要求共33.8萬戶公屋住戶提交資產申報表，截至昨日，合共有3,300個單位被收回、或住戶主動交回單位。她又透露，有180宗個案因向署方提交不實申報而面臨控告。有議員認為，當局打擊濫用公屋的表現不俗，相信短期內能幫助紓緩公屋平均輪候時間，預計房屋署會在明年內可完成所有公屋住戶申報安排。

何永賢昨日出席一個電台節目時表示，去年10月向首批8.8萬個租戶發出申報表，截至昨日，已有1,200個被收回或主動交回單位；及後在今年4月向第二批25萬個租戶發出申報表，截至昨日第二批申報人士有約2,100個單位主動交回或被收回。形容打擊濫用公屋的行動有成效。

何續指，當局已將第二批共25萬個租戶的申報文件，分批交予土地註冊處審查，其中第一批審核的7萬多份資料中，發現有550戶持有物業仍在跟進當中，目前已收回190個公屋單位。她又強調，虛報聲明需負刑事責任，目前已有180個個案正面對提告。

刑事調查瞞報 起阻嚇作用 議員梁文廣認為，首兩輪申報中收回比較多公屋單位屬正常，直言收回3,300伙公屋的成績不俗，當局向瞞報或申報有問題的公屋住戶作刑事調查亦具有阻嚇力，相信日後會令公屋住戶更加認真看待資產申報的問題，杜絕僥倖心態。

對於審查程序冗長需時較久，梁文廣則認為現時審查程序有效，並解釋，有懷疑個案需要作詳細調查，當局須「有證有據」。他又指出，收回共3,300個單位可以有助縮短公屋平均輪候時間，但只屬短期內有效，因以後「捉晒」濫用公屋的個案後，未必可以再收回這麼多公屋單位，但相信申報措施可令居民明白，不可濫用公屋的訊息。

揭擁豪宅買居屋 修例補鑊 去年蔡天鳳碎屍案震驚全城，其中蔡天鳳前家翁鄺球為案中被告，被爆出坐擁市值逾7,000萬元的何文田加多利山豪宅，卻仍可以綠表資格購買居屋，引起社會嘩然。香港房屋委員會隨即火速收緊富戶政策，並積極打擊濫用公屋，及後房委會通過一系列新措施，要求公屋租戶在入住公屋後，須每兩年申報已持續居於單位，並已遵守與居住情況相關的租約條款。