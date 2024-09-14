灣仔店重開 無纖體美容服務
【本報訊】「舒適堡」暫時結業留下不少手尾，該公司結業時曾稱，有新公司正積極與該公司各分店的業主緊密磋商及洽談租用原址的安排，達成共識之後，分店便會即時重開，向該公司原來的客戶提供相關服務。日前原屬「舒適堡」的灣仔分店已經有新經營者接手，但「舒適堡」員工及顧客的反應平平，有預購美容服務的會員指中心只有健身服務，並沒有纖體及美容服務，相關顧客無法受惠，也有原公司員工不打算到新公司上班。
「復工」教練日薪出糧 未簽約
香港健體專業人員總會會長王曉山昨日表示，「舒適堡」仍然欠教練薪金，令從業者失去信心，據他了解，雖然灣仔店已有新公司接手，但只有很少教練願意到新公司上班，即使暫時上班的教練，據知也沒有簽僱傭合約，只是以日薪形式領取薪金。
另外，今次事件再次引起社會對預繳式收費應否提供「冷靜期」的關注，議員邵家輝昨日表示，對有關冷靜期的討論持開放態度，不過，有些行業提供預繳式服務，是透過薄利多銷取得資金，若作出限制，或令一些公司資金鏈斷裂，恐許多企業無法生存。
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