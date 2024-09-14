灣仔店重開 無纖體美容服務

【本報訊】「舒適堡」暫時結業留下不少手尾，該公司結業時曾稱，有新公司正積極與該公司各分店的業主緊密磋商及洽談租用原址的安排，達成共識之後，分店便會即時重開，向該公司原來的客戶提供相關服務。日前原屬「舒適堡」的灣仔分店已經有新經營者接手，但「舒適堡」員工及顧客的反應平平，有預購美容服務的會員指中心只有健身服務，並沒有纖體及美容服務，相關顧客無法受惠，也有原公司員工不打算到新公司上班。