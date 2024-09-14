沙田店欠673萬租金管理費 舒適堡遭港鐵入稟追討

【本報訊】大型連鎖健身中心「舒適堡」上周五（6日）宣布「暫時全線結業」，該公司在沙田連城廣場設有健身中心及美容中心，被指自今年6月起欠交租金及管理費等費用。上址業主是港鐵，該公司周二（10日）已經入稟高等法院，向舒適堡追討合共逾673萬元損失，並要求該公司交回舖位。港鐵行政總裁金澤培昨日表示，公司有既定程序處理商場業務，會按情況實施相關程序。