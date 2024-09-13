街市水浸拒維修 忍無可忍終捱告

房委會轄下的葵涌街市因為長期水浸、冷氣設施損壞，甚至有糞水湧入，導致商戶生意嚴重受損。承租商入稟高院起訴房委會，指其違反續租時承諾，質疑為「失實陳述」，要求法庭頒令房委會即時維修及賠償損失。其實，本港公營街市設施老化，空置率高企已非新鮮事，當局將街市外判便拍拍屁股關人個關，不僅不負責任，而且浪費珍貴土地資源，簡直倒米。

原告承租商指出，葵涌街市在2017年至2023年已出現漏水、滲水及水浸等問題，冷氣系統失靈，淡水、鹹水、污水的排水渠堵塞和爆裂，但房委會一直視若無睹。去年初葵涌商場廁所渠道堵塞，令街市檔口污水氾濫，水浸至腳踝，租戶飽受污水倒灌的困擾；此外，街市天花板鹹水渠漏水，以致街市管理處電腦損壞；葵涌商場通渠時弄破街市排水渠，亦令街市天花板嚴重漏水，一言以蔽之，就是烏煙瘴氣。承租商原擬不再續租，惟房委會去年承諾會負起維修責任，詎料過了海便是神仙，去年11月續租後，葵涌街市的漏水問題更趨惡化，沙井堵塞致排泄物滲出，更令街市惡臭熏天。承租商忍無可忍，終於引發是次訴訟。

事實上，葵涌街市的問題早有傳媒報道，但水浸情況一直沒有改善，除了房委會愛理不理，渠務署亦將相關修復工程一拖再拖，小商戶根本無法做生意，苦不堪言。承租商之所以向房委會提告，不難估計已是無計可施。房委會將街市外判後，連監管、維修等責任也一起外判，擺出事不關己的模樣，完全不肯負起業主責任，既賴皮又荒謬。

除了設施殘破及維修問題，房委會轄下街市亦受到經濟低迷影響，商戶長期拍烏蠅。例如2022年1月才開業的長沙灣海達邨街市，同樣外判予承租商營運，但營商環境欠佳，攤檔長期租不出，承租商終於捱不住，最近決定退租將街市交還房委會。開業僅兩年多的街市尚且如此，一些較老舊的街市自然更加難以競爭。房委會既不想方設法增加人流、改善營商環境，就連做好維修這麼基本的責任也拒絕，尸位素餐，胡混度日，難怪傳統街市愈來愈難生存，恐怕不用多久就會走進歷史。

房委會街市固然生意慘淡，食環署街市亦不遑多讓。本報早前也有報道，號稱有近80%出租率的油麻地街市，多達三成攤檔處於關閉狀態，部分吉檔被人放置雜物；至於出租率逾六成的官涌街市，亦有超過80%租戶無營業，空置檔位比比皆是。這些街市都是位於市區，地點優越，當局若無意營運，實應改變用途物盡其用，而不是任由其空置和失修，暴殄天物。單是改建為康體文娛設施，相信會更受街坊歡迎，可惜港產官僚就是怕事避難，得過且過。所謂提升市民幸福感，真不知從何談起。

一節見則百節知。香港許多問題，說穿了都是人的問題，都是官僚不思進取的問題。政績不是用口吹的，偏偏港府最缺就是實幹精神，最叻就是自吹自擂。