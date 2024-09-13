龍七公：保育歷史建築 必須可以持續

最近有一宗國際新聞引起筆者注意，一名4歲以色列小童在參觀當地博物館時，「多手」摔爛了一件有3,500年歷史的陶器文物，令其家長憂心不已。館方查證後認為小童只是一時好奇，並無惡意亦不涉疏忽看管，不會追究賠償，也無意改變該館一向盡量不將展品罩起圍封，讓參觀者盡可能接近到、觸摸到歷史文物的做法。

對於一些容易破損的「件頭式」文物，最穩妥的保存方法是將其罩起圍封，甚至設有全天候空調及其他保護，讓參觀者不能直接接觸，但這樣會降低文物的吸引度和傳承歷史文化的效果。如何取得適切平衡，必須按個別個案的實際情況而定。

相對於件頭式文物，大型歷史建築物的保存、保育工作就更為複雜和耗費資源，其安全與效益考慮也更難達致平衡。首先，建築物不像古董花瓶般相對易於收藏及運輸，尤其是歷史愈長、愈有地區特色的建築物，就愈不可能將其遷離原址，再易地重建保存展示，否則可能會令其意義大大降低。

再者，大部分歷史建築都是建於戶外，即使政府及其業主甚麼都不做，其外貌與結構也會被時間和風雨侵蝕。而有別於古董文物的破損，建築物倒塌可能會造成嚴重人命傷亡和財物損失，危及現有的使用者、途人或參觀的遊人。

此外，如要將歷史建築物原汁原味地修復保留，同時符合現代的建築結構及消防安全標準，可能會變得難以有效使用，需要將現有使用者撤離，遊人亦往往難以入內或近距離觀賞，甚或須以圍柵、透明膠板及鐵絲網等將其罩起圍封。這樣不但未能善用有關建築物和珍貴的土地資源，削弱其社會、文化及經濟效益，還要每年動用大量公帑來進行保養維護。

諸多限制 保而不育 部分香港官員與保育人士，曾有一段時間是以這種思維和方式來保育歷史建築物，筆者稱之為「保而不育」。到近年大家發覺有關做法並不完全恰當，推出了一些合作計劃，希望借助非政府機構的力量去善用、活化部分歷史建築，亦曾以換地方式去保留一些具歷史價值的私人物業。但由於香港未有就歷史建築物的改建訂立另一套法規，須按全新建築物的標準來處理有關工程，對引入商業合作及更多經濟用途亦諸多限制，導致不少項目無人問津或爛尾收場。

俗稱「大館」的原中區警署建築群，整體而言是個成功的活化歷史建築物例子，現已成為知名旅遊景點和文創表演場地，但相關復修保育工作用了十多年時間和數以10億元計資金，若非馬會支持，應很難持續。當中現稱作「第四座」的原已婚督察宿舍，更因出現嚴重結構問題，即使花再多的資源都難以完整保存，在平衡了公眾安全、善用活化及應保盡保等原則下，被迫局部拆卸並建議改建為公共空間，反映香港歷史建築保育工作的複雜性和挑戰性。希望社會各界尤其是相關專業人士可多提意見。