笑看天下：郵輪碼頭淪參禪聖地

疫後各國都在拚旅遊挽經濟，呢，香港啟德郵輪碼頭啟用逾10年，接待郵輪及旅遊效益卻遠不如競爭對手新加坡。業界人士認為，港府若不能盡快提升設施，勢在新一輪競爭中敗北，因為國家移民管理局今年5月15日已宣布，在中國沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，港府當時還說香港要發揮「一程多站」示範核心區的角色，以推動香港郵輪業的發展。之不過，一味得把口狂噴口水花有用嗎？

啟德郵輪碼頭周三迎來6月起的第4艘郵輪停靠，總載客量近2,700人的「鑽石公主號」於早上7時抵港，但旅客折騰了近兩小時才落到船，迎接佢哋嘅卻是冷冷清清、十室九空嘅郵輪碼頭，阿哥，唔通佢哋嚟參禪？有旅客直言，與日本郵輪碼頭有兩層購物場所大不同，十分冷清。郵輪客到埗，通常不會逗留太久，多數想在就近飲飲食食，順便買些手信之類。當然，有些旅客想到市區逛逛，可惜等巴士、的士卻等到忟！喂！落船花近兩小時，等車又花長時間，都真係「死得喇」！正如有議員指出，世界十大郵輪碼頭都會提前一天做好安排，加快接待效率，佢促請政府跨部門介入跟進，甚至要重新研究郵輪碼頭的規劃及安排，才有望搞活碼頭。

誠哉斯言！特區政府曾表示香港是亞洲郵輪樞紐，要抓緊機會配合國家移民管理局宣布的新策，吸引國際郵輪公司開發更多包括內地港口和香港的郵輪行程。之但係，內地谷旅遊，已經推出連串政策，例如擴大免簽證「朋友圈」，又在支付系統方面要求私營機構新增接受國際信用卡、增加服務人手等。而香港至今仍然未見政府有何具體措施，文體旅局真係要拎啲真功夫出嚟，起碼令個郵輪碼頭唔好變成「空山禪語」咁款吖！