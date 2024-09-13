橫眉冷看：債務陷阱純屬胡扯

筆者小時候身形瘦削，朋友們跟我開玩笑時，會說你是埃塞俄比亞來的嗎？事實上，直至二、三十年前，埃塞俄比亞仍是貧窮國家的象徵，當地餓殍遍野、惡疾橫行，很多小孩子因飢餓過甚，隨時都要面臨死亡的威脅。但時至今日，境況已大不相同。今日的埃塞俄比亞，已進身為非洲五大經濟體之一，當地盛產咖啡，行銷世界各地，雖然未能完全消滅貧困、飢餓，但不少窮人已經翻身，國家的未來充滿希望。

埃塞俄比亞的轉變，很大程度上是得力於中國幫忙，該國前總統穆拉圖‧特肖梅，曾經留學中國長達12年，努力學習中國的發展模式，回去後更成功領導國家，走出一條現代化之路。

日前在北京舉行的中非合作論壇，中國國家主席習近平在會上發言，他說非洲各國要共同發展，在現代化的道路上，一國都不能掉隊。過去數十年，中國人身體力行，在非洲默默耕耘，成績讓不少當地人看在眼裏，也記在心裏。早前，南非約翰內斯堡智庫伊奇科維茨家庭基金會發表報告，該機構訪問了5,600多名非洲青年，請他們評價世界其他政體對非洲產生的正面影響力，其中有82%的受訪者認為中國對非洲具積極影響，在各地區中排名第一；認為美國具積極影響的，則有79%。

中國人多年來在非洲播撒種子，可謂功不唐捐，如今已逐漸開花結果，好些貧窮落後的國家，現在已完全變了樣子。近年不少西方媒體肆意抹黑，說中國在非洲製造債務陷阱，但真正的非洲人，眼睛卻是雪亮的。近日，南非總統拉馬福薩指出，非洲各國所欠的中國債務，只佔總體外債的11%，若說引入中國資金，在當地將會禍延幾代人，那是純屬胡扯。