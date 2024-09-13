筆下風雲：應驗了爛佬怕潑婦

特朗普一直以能言善辯的姿態示人，但對着一名女性，他似乎束手無策。外界最奇怪的是，特朗普並無就着賀錦麗的弱項窮追猛打，包括其左傾的移民政策、至今仍是一片空白的經濟政策，以及能否停止戰爭，為世界帶來和平等。反而他被賀錦麗牽着鼻子走，例如賀錦麗批評特朗普任內將美國晶片賣給中國作軍事用途，特朗普只反擊謂是「台灣賣給中國的」，卻沒有強調拜登政府對中國施加的制裁和禁令，其實也是「特規拜隨」。至於移民政策方面，特朗普語出驚人聲稱，部分邊境地區的移民會吃寵物食用貓狗。這些獵奇式的話語或能搶眼球，但根本無關宏旨。美國人最關心的是非法移民加重各地政府財政負擔，衍生罪案，以至搶去本地人的工作機會。可惜特朗普沒有加以發揮，平白放過了賀錦麗。