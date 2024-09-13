龍吟虎嘯：盎撒團夥反華很起勁

美國霸權的核心盟友，是盎格魯撒克遜團夥。這個團夥通過一戰、二戰、冷戰打敗了歐亞大陸多個「帝國」而崛起稱霸，其打敗方法主要是戰爭或在戰爭廢墟上通過「援建」、「整合」，把他們控制在自己手中，或通過「和平演變」、「冷戰」改變對手的政權，造成分裂肢解，趕走不合美國心意的領導人，扶持代理人上台。

通過上述方法，美國霸權建立了國際秩序和規則。這個盎格魯撒克遜團夥的五大成員，是美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭，他們的鼻祖是英國殖民主義。這個「盎撒團夥」一直很團結，維護美國霸權，維護他們在世界上最優越的地位，他們結成「五眼聯盟」，也就是在全球範圍內掌握整個世界的各方面的發展情況。與此同時，他們也是一股不分彼此的聯合力量，有需要時會毫不猶豫地對付美國認為的共同對手。

進入21世紀，這個團夥要對付和打壓的形勢日益複雜，不但有傳統的俄羅斯、新崛起的中國，甚至還有關係還算不錯、但不斷明爭暗鬥的歐洲，「五眼聯盟」團夥甚至也有裂痕。特朗普一上台，就在鋼材等問題上向加拿大打貿易戰，杜魯多抗爭了一陣子就投降，任由山姆大叔魚肉。山姆大叔對澳洲也不客氣，不管坎培拉有多大的經濟損失，也要逼它配合美國在經貿、科技、軍事、地緣政治上反華。英國最不讓美國操心，分分秒秒看着老美臉色，奮不顧身地撲上去為美國辦事。

這個「盎撒團夥」，在打壓中國方面表現得十分起勁。美、英、澳在2021年9月締結了三方安全夥伴關係（AUKUS），在印太地區加強針對中國的外交、安全、國防合作。沒多久加拿大也湊過來，參加美英澳組織的聯合軍演。最近加國更上層樓，表示和日本一起考慮加入AUKUS的「第二支柱」，也即在八大核心科技方面參與合作，還考慮轉用核潛艇、加入美英澳三國安全聯盟，準備為「盎撒團夥」對付共同對手更出一分力。