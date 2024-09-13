1.7噸石熱焗爐翻側 砸斃貨車司機

【本報訊】昨日下午1時許，在運輸公司任職的姓李（29歲）男子，駕駛一輛中型貨車在油麻地海寶路新油麻地公眾貨物裝卸區，疑與跟車工人用車尾尾板及唧車協助落貨期間，一座原定經水路運往澳門，約163厘米長、163厘米闊、180厘米厚、重約1.7噸的石熱焗爐，懷疑由已降至地面但呈傾斜角度的尾板滑落，瞬間頓失平衡翻側，並如泰山壓頂般砸向李男。李男被壓中倒地，當場血流如注，在旁跟車工人欲救無從，遂慌忙報案求助。

落貨時疑尾板滑落失平衡 消防接報趕至，利用工具移開貨物救出事主，他被救出時已經昏迷，身體多處重創，經救護車急送廣華醫院搶救，惜最後被證實傷重不治。執法部門經初步調查後，把案件列作「工業意外」，李男死因有待驗屍後確定。死者女友、多名親友及同事驚悉噩耗後，紛紛趕至醫院了解，其中有人情緒激動，與同行人士相擁痛哭。

記者現場所見，涉事的石熱焗爐連同木架擱在地面，旁邊有一部唧車，附近遺下大攤血漬、一隻疑屬於事主的鞋及一雙膠手套。警員封鎖出事位置調查，期間事主所屬公司的負責人到場跟進善後。消息指，死者在運輸公司任職5年，負責駕車送貨。據了解，涉事的石熱焗爐重量並不平均，因此在包裝上可能已有提示，需要使用合適的工具運送。

工業傷亡權益會表示，該會在意外後派出幹事到醫院接觸家屬，將向家屬提供適切援助。根據該會紀錄，連同這宗意外，新油麻地公眾貨物裝卸區在兩年內發生至少8宗意外，造成3死7傷，另外亦有3宗火警，所幸並無傷亡。該會總幹事蕭倩文稱，重型貨物落貨時，一般需要吊臂等重型機械協助，但在事發現場暫未見到相關機械。她促請勞工處及執法部門進行徹查，以了解上址有否存在安全隱患，杜絕意外再次發生。