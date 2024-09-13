旅巴左轉涉違規 5旬男途人輾斃

昨日中午，一輛剛接載學童的旅遊巴沿大角咀海庭道東行，期間懷疑違規左轉入海泓道後，撞倒一名過路的中年男子。事主捱撞飛彈墮地，復遭捲入旅巴車底疑遭輾過重創，昏迷送院搶救後不治。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕旅巴司機，並進一步調查是否有人違規肇禍。死者遺孀坦言丈夫溘然離世，家中頓失經濟支柱，3名女兒仍然在學，一家人不但經濟陷困，對籌措殮葬費亦深感頭痛。

事發於昨日中午約12時，一輛旅遊巴沿海庭道東行，期間懷疑左轉入海泓道時，意外撞倒一名在行人過路處橫過馬路、任職地盤的姓曹（51歲）男工，事主捱撞後被捲入車底疑遭輾過，姓劉（50歲）司機察覺發生意外，落車查看後遂報案求助。救援人員接報趕至，事主身體多處受傷，獲救時已陷入昏迷，由救護車急送廣華醫院搶救，惜至下午1時03分被證實傷重不治。

送學童回校後肇禍 拘危駕司機 警員封鎖現場，旅遊巴車尾遺下一攤血漬及一對皮鞋，警員檢取涉事旅遊巴的車Cam及量度現場路面，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕司機，並把他帶走調查，涉事旅遊巴則被拖走作進一步檢驗。受事故影響，海泓道（往櫻桃街方向）涉事路段的唯一行車線一度封閉，交通略為受阻。

據了解，涉事旅遊巴由上址附近一間小學租用，昨日負責接載學童外出活動，事發時活動已經結束，所有學生均被送返學校。

根據海庭道路口的交通指示牌，該處只能直行及右轉，不能左轉入海泓道，據悉，涉事旅遊巴沿海庭道慢線行駛時，懷疑違規左轉入海泓道，而事主橫過馬路時，行人交通燈號應為綠燈，至於是否有人違反交通規則，則有待作進一步調查。

意外後，有其他正在過路的途人被嚇至「整個彈起」，並轉身回頭離去；有市民則指着旅遊巴斥罵，不排除不滿有人違規肇禍。執法部門呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請與調查人員聯絡。

死者為經濟支柱 遺母妻3女兒 姓曹死者與家人居於紅磡紅磡邨，據悉他身體壯健，無甚病痛，任職地盤雜工20多年，為家中經濟支柱，有3個仍在就學的女兒，其中兩人正讀大學，最小的唸中三，同時需供養母親。昨日事發時正值午膳時間，曹男在附近用餐，詎料途中遭逢橫禍。3個女兒的學費、家人的生活費，對曹家來說負擔頗大，如今一家之主溘然離世，家中積蓄不多，曹太坦言愁對未來，亦要為殮葬費頭痛。

曹太指出，事發後有警員向她講述意外經過，醫生亦有向其講述丈夫傷勢，但她當時心慌意亂，腦海一片空白，難以清楚記着有關內容，只知丈夫頭部重創，送院時已沒有呼吸且鼻有血漬。曹太慨嘆丈夫為人顧家，堪稱「模範丈夫」，他平時過馬路非常小心，「會等綠公仔先至過」，亦有教導女兒遵守相關規則，詎料命喪涉嫌違規的車輛輪下。