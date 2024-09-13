公屋項目涉收賄 2前工頭准保

【本報訊】廉政公署昨落案起訴公屋建築項目分判商的兩名前模板「工頭」，控告二人涉嫌從兩名工人接受及索取共約4.4萬元賄款，作為令兩名工人獲分判商聘用的條件。二人均獲廉署准予保釋，下周一（16日）在觀塘裁判法院答辯。

謝藍雄淇，33歲；劉偉，47歲，同為碧海土木工程有限公司前模板「工頭」，前者被控7項代理人接受利益罪名，後者則被控一項代理人索取利益罪名及一項代理人接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。

被指收4.4萬元 助2工人獲聘 案發時，碧海是觀塘一個房屋署轄下公屋建築項目的模板工程分判商。兩名被告擔任模板「工頭」，負責監督模板工人工作。

謝藍雄淇涉嫌於2021年12月至2022年6月期間，先後7次從兩名工人收取合共約3.9萬元賄款，作為該兩名工人能獲碧海聘用的條件。劉偉則涉嫌於2022年7月，以同樣名目向上述兩名工人索取回佣，並由其中一名工人收取了4,800元賄款。廉署早前接獲相關貪污投訴，調查後發現該兩名工人日薪為1,450元，兩名被告涉嫌向他們收取每日200元賄款。碧海禁止僱員索取或接受利益以協助他人獲碧海聘用。