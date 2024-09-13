婦腦瘤術後兩年肺炎亡裁死於自然

【本報訊】六旬婦於2018年在九龍法國醫院接受腦手術，由醫生馮正輝處理，並於2020年離世。死因庭早前就死者的死因展開聆訊。醫生馮正輝及醫管局等被列作利害關係方。經過數日聆訊後，至昨日死因裁判官林希維裁定死者死於腦瘤手術後的支氣管肺炎，屬死於自然。死者丈夫於裁決後指，尊重法庭判決，並已就事件向醫委會投訴，冀對方會作出公平公正判決。

是次研訊的對象是女死者陳偉瓊，她於1958年3月出生，終年62歲。證供顯示，2018年11月1日，她在聖德肋撒醫院接受腦部手術，之後轉往東華三院馮堯敬醫院接受治療，但於2020年12月23日病情惡化，並於同日離世。本案不設陪審團，由死因裁判官林希維審理，死者家屬有法律代表。

研訊僅就確認死亡時間提建議 死因裁判官指，由於女死者親屬已經就事件提民事訴訟，因此裁決會比較簡短，並裁定死者死因是腦瘤手術後支氣管肺炎，屬死於自然。針對切除腦膜瘤程序中使用超聲波事宜，死因裁判官認為應該交由院方作臨床判斷；探訪安排方面，因事發時正值新冠肺炎疫情，當局實施恩恤探訪安排，如今相關措施已有更新；因此法庭不會就上述兩點作建議。死因裁判官最終只向醫管局和東華三院馮堯敬醫院作出一項建議，就確認死者死亡時間方面，局方應提醒醫生在完成體檢後，要透過心電圖確認死者心跳停止的的時間。案件編號：CCDI-1/2021