假冒PayMe職員呃錢 9人囚24至56月

【本報訊】有詐騙集團涉嫌致電市民聲稱自己是PayMe職員，表示要驗證PayMe帳戶身份，藉此套取手機一次性驗證碼及交易密碼，再操控帳號轉走款項，受害人多達138人，涉款約150萬元。案中有12人被捕，當中10人早前承認共13項洗黑錢或串謀洗黑錢以及一項串謀詐騙罪，區院法官練錦鴻昨判處其中9人監禁24個月至56個月；當中被指是主腦的22歲女子則須還押至明年9月29日判刑，以待她於兩名不認罪被告的審訊中作供。

主腦還押候判 2同黨明年審 10名認罪被告分別是羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴及羅錦荣（19歲至27歲）。所有被告承認洗黑錢罪，其中4名被告，包括羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑和李富誠，另承認串謀詐騙罪。本案另有兩名被告不認罪，已排期於明年5月26日開審，被指是案中主腦的羅刋豫（22歲）將出庭作供。法官判刑指，本案是一宗有計劃的犯罪行動，涉及多名騙徒及眾多事主，犯案時間長達5個月之久，案件屬極之嚴重。法官又指被告詐騙手法會影響銀行系統運作效率，令香港在國際間的競爭能力受損。

同意案情指，2022年1月至6月期間，138名受害人收到身份不詳的人來電，對方自稱是香港上海滙豐銀行有限公司所營運的流動支付服務PayMe職員，表示要驗證PayMe帳戶身份，其後要求受害人向宣稱PayMe職員披露驗證碼或一次性密碼及交易密碼，作驗證受害人身份之用。受害人相信對方是PayMe職員，並相信對方所作出的PayMe要驗證身份的陳述是真的，所以應對方要求，披露相關資料。

不久，受害人PayMe帳戶內所持款項在某些情況下被轉帳至涉案傀儡帳戶。在某些情況下，受害人PayMe帳戶先被增值，款項其後被轉帳至涉案傀儡帳戶。從每個受害人PayMe帳戶轉走的金額介乎40元至4萬元不等。受害人損失超過港幣共150萬元。受害人得悉其PayMe帳戶款項被轉走，隨即報案。被告悉數被捕。案件編號：DCCC 485/2023、DCCC 175/2024