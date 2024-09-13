泳會圍標炒線 議員倡改革抽籤

【本報訊】針對公眾泳池泳線資源緊張，以及有泳會涉嫌違規，議員何敬康昨聯同游泳界人士包括前港隊泳手方力申，與康文署代表會面商討改善措施，並提出要遏止圍標，杜絕換線、炒場及炒線的情況，希望未來以泳會為單位進行分配泳線抽籤，及限制每份申請最多只能抽取3個地區的公眾泳池泳線。

研優化計分制安排 何敬康在會後表示，因應有報道指公眾泳池出現圍標情況，他分別跟康文署和泳總討論此事，提議優化抽籤系統，採取限區限量的方式來遏止泳會之間的圍標行為，而過去不能享有抽籤權利的競賽屬會在不久將來會納入抽籤系統，沒有註冊泳手的屬會則不可參加。

他續指，與中國香港游泳總會達成共識，優化泳會的計分制度安排，研究將計算泳會年資的「歷史分」取消，相信此舉將有效處理不活躍泳會的問題。而在競賽屬會升格為觀察屬會亦會優化，未來將不再以人數為標準，改為以成績作為標準。競賽屬會租用50米主池，就要通過參加人數、泳手要求等新設門檻。主池的較少租用的時段，會開放公眾使用。

為了培育更多本地泳手，何敬康向署方提議「精英訓練先行計劃」，他希望署方先挑選兩個具有主池和訓練池的公眾泳池提前開放時間，早上6時至8時，公眾可參與精英訓練，或競賽屬會和高水平的泳班訓練；下午4時半至6時半預留給泳會作精英訓練，並根據現行泳總計分制分配泳線。

何指康文署對建議反應正面，會在內部研究人手及資源分配，以及物色適合泳池以配合計劃進行。