學生周年健康檢查 七成出席率超疫前

【本報訊】踏入新學年，衞生署昨日表示，本年度的學生健康服務周年健康檢查服務已接受報名，呼籲所有合資格中小學學生參加署方的周年健康檢查服務。上學年（2023/24學年）已經有超過41.7萬名中小學生到署方學生健康服務中心接受周年健康檢查。截至上月31日，整體出席率為71.3%，高於2019冠狀病毒病疫情前，即2018/19學年69.9%的水平。

署方表示，參加服務的學生會獲安排到指定的學生健康服務中心接受健康檢查、個別健康輔導及健康教育。中心會為學生提供包括生長監測、視力、聽力和脊柱側彎篩查、健康行為及心理社交健康評估、個人健康輔導、健康教育和疫苗補種等服務。如發現學童出現健康問題，會轉介至健康評估中心、醫管局轄下專科診所或其他合適機構接受進一步評估及治療。

試行網上報名 70校參與 另外，學生健康服務會在本學年試行「網上報名申請」，試行網上報名的學校會向學生及家長或監護人，提供一個獨有的二維碼，讓他們在網上平台報名。目前已有70間學校參與相關試行計劃，而計劃的經驗則會供署方參考，並為日後全面推行網上報名制訂時間表。