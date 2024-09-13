客購療程索償 官問「有冇睇新聞」

【本報訊】「舒適堡」於本月初宣布「暫時全線結業」。有「舒適堡」顧客則指於2022年在其尖沙咀分店，以超過10萬元購買兩個矯治脊柱療程後，認為貨不對辦。該名顧客於2023年12月，分兩案入稟小額錢債審裁處向「舒適堡」追討涉案療程的款項。兩宗案件昨一併再提訊。審裁官向原告指，「唔知你有冇睇新聞，被告呢個集團似乎已經停止咗運作」，但原告仍須證案。審裁官最終將案件排期到10月7日審訊，預計需時一日。

倘未清盤 亦難執行判令

原告為洪旭輝，被告為舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司，被告方沒有出席聆訊。據申索書指，原告人在2022年10月24日，向舒適堡購買兩個被動式矯治脊柱療程，支付了兩筆費用合共逾10萬元。然而貨不對辦，申索人遂入稟要求退款，連同信用卡分期費用，及附加課堂訂金，合共約10.8萬元。審裁官於庭上提醒原告人指，他應該要作查冊，以了解「舒適堡」是否已被清盤，若該公司已清盤便要終止本案的法律程序，原告人須轉向清盤人追討損失。審裁官又指，即使「舒適堡」沒有清盤，執行法庭判令時亦會有若干難度。案件編號：SCTC 50928,50929/2023