部門迄接1492宗舉報 搜舒適堡銅鑼灣舖

灣仔分店改名重開稱免費供舊客服務 連鎖健身美容集團「舒適堡」突然宣布暫時全線結業，當局已成立跨部門專責調查小組處理有關個案。繼日前兩名舒適堡董事因涉嫌違反商品說明條例被拘捕後，跨部門昨日繼續展開搜證工作，昨下午約1時，海關與執法部門抵達銅鑼灣分店搜證，人員帶同行李篋準備運走證物。截至昨日下午4時，海關共接獲1,492宗涉及舒適堡的舉報，涉及預繳健身及美容服務的金額超過7,200萬元，消委會方面，截至昨日下午6時，共接獲3,289宗投訴，涉及總金額1.13億元。

海關表示，就此案已聯絡逾500名舉報人助查，會先聯絡近期向舒適堡購買會籍或服務的舉報人；舉報人所涉及的金額，最多達180萬元，最少一宗為99元。涉案商戶在本月5日結業前一日，仍然銷售健身和美容服務，接受預繳式消費付款，涉嫌違反《商品說明條例》中不當接受付款罪行。海關稱，將循多方面搜證，包括涉案商戶結業前的營運和財政狀況，不排除有更多人被捕，至於是否起訴，要視乎有沒有足夠證據。

職員識別會員身份 放行健身 此外，「舒適堡」新投資者據悉早前與灣仔分店業主達成共識，於昨日改名重開。現場所見，分店地下大門位置擺放一個易拉架，聲明該店將為原有「舒適堡」客戶免費提供餘下所有健身卡私人教練課堂及美容療程服務。門外由職員識別會員身份後，始放行入內健身。

議員鄧家彪表示，勞工處資料顯示，舒適堡約740名員工中，逾600人已向處方登記，估計8月份的欠薪逾1,500萬元。舒適堡曾聲稱會有新投資者接手營運，目前已愈來愈不樂觀，不少員工冀政府調查該公司的金錢去向，戶口是否真的沒有錢，抑或將收入迅速轉走。

消委會收3289投訴 總額破億 消費者委員會表示，高度關注連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業的消息，截至昨日下午6時，消委會共接獲3,289宗有關今次事件的投訴，涉及總金額逾1.13億元，平均每宗個案涉及金額為34,430元。金額最高一宗涉及逾181萬元，最低一宗涉及99元。消委會將密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。