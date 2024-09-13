醫健：職場健康：密閉空間工作安全與健康：職安局全方位支援計劃

密閉空間工作安全一直備受關注。職安局推出「密閉空間安全工作資助計劃2.0」及「職安健星級企業－密閉空間安全認可計劃」，全方位支援從事密閉空間工作的中小型企業提升工作安全水平，特別是沙井、污水渠、喉管等工作環境 。

「密閉空間安全工作資助計劃2.0」除了提供高額資助給中小企購買氣體測試設備及動態感應器外，亦提供免費的安全訓練課程，包括「合資格人士」和「核准工人」的課程，以及「場地管理人員(密閉空間工作)安全訓練課程」和「核准工人進階課程」。修畢場地管理人員或核准工人進階課程的員工還可獲得培訓津貼。計劃亦會委派認可安全顧問就企業的一個密閉空間工程，為其提供「一站式風險評估」服務，包括現場講解、示範使用相關安全設備，以及填寫及簽發風險評估報告。

「職安健星級企業－密閉空間安全認可計劃」為從事密閉空間工作的企業提供度身訂造的職安健顧問服務，協助企業建立安全管理系統並制定預防意外的控制措施。計劃亦有提供上述免費的安全訓練課程及培訓津貼，並資助企業購買認可呼吸器具、三腳架及絞車、救援式安全帶、吊籃擔架床及復甦器具，以提升安全水平。企業成功通過認證後，將成為「密閉空間職安健星級企業」，並列入星級名冊內，提升安全水平並贏得商譽，有助業主或場地管理者識別安全的密閉空間承辦商。

職業安全健康局

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