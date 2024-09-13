冬流將至 醫學會籲下月及早接種疫苗

【本報訊】每年冬天都是流感頻發的季節，香港醫學會昨日呼籲市民在流感高峰前接種疫苗，該會傳染病顧問委員會聯席主席暨感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，明年1月可能出現流感高峰，呼籲市民在10至12月及早接種流感疫苗，該會又指，截至9月4日，今年共有33宗兒童（18歲以下）感染流感出現嚴重併發症或死亡的個案，今年初以來的流感高峰持續達28個星期，醫學會會長鄭志文稱，持續28個星期的流感季不常見，主因為病毒初期主要為甲型（H3）流感，至4月開始則轉為甲型（H1）流感所致。

嚴重併發症 今年迄錄6童亡 醫學會表示，截至9月4日，今年共錄得33宗兒童（18歲以下）流感出現嚴重併發症或死亡個案，當中6宗死亡個案，呼籲市民小心預防工作，政府一般會在每年9、10月啟動季節性流感疫苗接種計劃，衞生署亦正積極籌備於本年稍後展開的2024/25年度季節性流感疫苗接種相關安排。

流感疫苗分為滅活流感疫苗、重組流感疫苗和噴鼻式減活流感疫苗，此3類疫苗均獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用。曾祈殷指，現有的研究數據顯示，重組流感疫苗可能比標準劑量的滅活流感疫苗對長者群更有效，對預防流感疾病提供適中的保護力。另外，海外研究及臨床經驗普遍顯示噴鼻式減活流感疫苗能提供的保護力與滅活流感疫苗相若。

由於流感疫苗的產生抗體在體內通常只能維持約一年，加上每年流感疫苗的病毒組合亦有所更新，因此流感疫苗的有效期只有約一年，市民需要每年重新打針。至於市民應接種「三價」或「四價」疫苗？曾祈殷表示，在香港「三價」和「四價」滅活流感疫苗均獲建議使用。

曾續稱，以「三價」疫苗而言，所建議的通常會納入兩種屬甲型的流感病毒（一種H1N1和一種H3N2）和一種乙型的流感病毒，而「四價」疫苗就會額外添加一種屬乙型的流感病毒。一般而言，「三價」疫苗預期可以預防大多數的流感個案，而「四價」疫苗則可能提供對抗乙型流感的額外保護。

另外，醫學會建議新一份施政報告，將接種流感疫苗資助推展至所有成年人，指現時《基層醫療健康藍圖》注重預防醫學，期望資助年齡可逐步降低。