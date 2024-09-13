調查：心臟病死亡連升6載 壞膽固醇高患者冷待

去年心臟病及腦血管病分別位列香港最常見致命疾病的第3及第4位，心臟病死亡人數已連續6年呈上升趨勢。有組織昨公布調查報告，結果顯示，約70%受訪者在最近5年確診壞膽固醇水平過高；另有24%人曾經歷中風或心臟病。逾半曾驗出壞膽固醇過高人士並不清楚自己目前的壞膽固醇水平，醫生指反映病人對監察壞膽固醇水平關注度不足。有患者指自己體重正常、經常運動，但仍突發心絞痛並確診冠心病。

壞膽固醇即低密度脂蛋白膽固醇，是膽固醇的其中一種，過高會造成高血脂症，甚至引起粥樣斑塊形成，令血管變得狹窄甚至栓塞。壞膽固醇過高往往無明顯病徵，若不定期檢測，容易延誤診斷和治療的最佳時機，增加患上冠心病及其他心血管病的風險。

「關心您的心」在今年7月共訪問了1,316名18歲以上、曾出現壞膽固醇過高的香港市民。調查發現，有70%的受訪者在近5年確診壞膽固醇過高，受訪者中有24%的人曾經歷過心臟病或中風，有22%的人曾患冠心病。

43%認為僅靠生活習慣可控 另外，52%受訪者不清楚目前的壞膽固醇水平，亦有52%不知道醫生為其設定的目標水平。有13%即便驗出壞膽固醇過高，也對其壞膽固醇的水平不太關注；更有43%受訪者認為僅靠生活習慣就能有效控制。

「關心您的心」主席梅卓能表示，患者普遍對壞膽固醇水平的控制欠缺足夠關注以及主動性不足，調查亦反映病人對治療壞膽固醇過高的認知水平不足，應加強相關公眾教育。

心臟科專科醫生王國耀表示，壞膽固醇過高的患者身體通常無任何警號，需透過驗血作診斷並及早治療，任何體重、體形及年齡都有機會壞膽固醇超標，若家人有心血管疾病史更應多留意。

他續說，根據歐洲心臟病學會ESC建議，有較高心血管疾病發生風險人士應更積極控制壞膽固醇，例如曾經歷心臟病發或中風，應將壞膽固醇水平降至1.4mmol/L以下及原來水平一半或以下。患者應主動向醫生了解壞膽固醇的控制目標，求診時清楚告訴醫生個人及家族病史並定期覆診與醫生商討治療成效，以及遵從指示用藥。

患者李先生表示，一直以為自己身體健康，不會超重亦有運動習慣，但某天突發心絞痛，隨後確診冠心病。他最初服用薄血丸和降膽固醇等藥物，之後接受手術病情才緩解。李先生提到，家人亦曾患過心血管疾病，卻一直忽視心血管疾病的家族遺傳情況。目前自己的壞膽固醇水平則為0.8mmol/L，仍有定時服藥及保持健康生活習慣，以避免復發。