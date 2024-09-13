長江實業集團惠州瀧珀矚目登場
售￥38萬起 不同戶型享不同裝修優惠￥7-13萬
大灣區發展一日千里，長實集團(01113)旗下深圳都市圈大型住宅項目─瀧珀，即將矚目登陸香港。項目位於惠州核心地段，靠近市中心，配套完善，交通方便。享有五站三口岸之便。屋苑將提供穿梭巴士，免費供住客於蓮塘口岸往返居所。樓盤亦已攻港展開推廣，每逢周六及日特設睇樓團讓客戶實地考察，項目高層住宅售價由38萬元（人民幣‧下同）起，月供低至約1,500元。瀧珀項目總建築面積約250萬平方呎，由高層住宅及多層複式單位（五層高）組成，提供逾2,700個單位。高層住宅一至三房單位建築面積約550至約1,140平方呎，戶戶設有露台。多層複式單位建築面積約1,400至約1,830平方呎，以三房至四房間隔為主，採用套房設計。
兩房間隔實用 設計巧妙 可作相連單位
項目高層住宅的兩房戶型（兩房兩廳一衞），建築面積約859平方呎，偌大的客飯廳間隔分明，連接約10呎闊的露台，美景盡收眼簾，客飯廳設計巧妙，相連單位牆身屬於可改動的非結構牆，買家可考慮作為足夠容納三代人的相連單位。
睡房空間充裕，可以三邊落床及靈活放置家具，主睡房更配置約10呎闊的180度窗台，採光度十足。至於廚房浴室設計同樣講究，長形廚房附設工作平台，浴室設計乾濕分離，生活空間締造無限可能。
睇樓團每周出發 團團爆滿
瀧珀配備區內罕有的豪華會所，設有園林式戶外泳池、健身室、室內兒童遊樂場等設施。項目為準現樓，買家可參加睇樓團，即場挑選心儀單位。過去數周舉辦的睇樓團反應熱烈、團團爆滿。發展商將繼續於周末出團，讓更多香港市民親臨現場，感受屋苑配備及周邊環境。為滿足港人北上置業的需求，發展商更特設港人專享優惠及專屬管家服務，讓你置業無憂。資料由客戶提供
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