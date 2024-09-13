長江實業集團惠州瀧珀矚目登場

項目高層住宅的兩房戶型（兩房兩廳一衞），建築面積約859平方呎，偌大的客飯廳間隔分明，連接約10呎闊的露台，美景盡收眼簾，客飯廳設計巧妙，相連單位牆身屬於可改動的非結構牆，買家可考慮作為足夠容納三代人的相連單位。

睇樓團每周出發 團團爆滿

瀧珀配備區內罕有的豪華會所，設有園林式戶外泳池、健身室、室內兒童遊樂場等設施。項目為準現樓，買家可參加睇樓團，即場挑選心儀單位。過去數周舉辦的睇樓團反應熱烈、團團爆滿。發展商將繼續於周末出團，讓更多香港市民親臨現場，感受屋苑配備及周邊環境。為滿足港人北上置業的需求，發展商更特設港人專享優惠及專屬管家服務，讓你置業無憂。資料由客戶提供