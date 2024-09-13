大館第4座擬改建有蓋活動中心 古諮會支持

【本報訊】香港賽馬會早前就「大館」第4座的活化提出建議，建造一個有蓋活動中心，馬會昨就相關活化工程作出詳細解釋，工程設計料需時約兩年。古物諮詢委員會在會議中對活化方案表示支持，並在一些細節方面提出相關建議，如可以更多的科技來呈現古蹟原貌，以及希望能更多的保留下原本舊建築物。

從安全及重用角度出發 馬會指現有建築物的部分原本物料已經老化且不安全，任何需要拆除的部分原則上都是必須要拆除的，此次整個方案將主要從安全及重用角度出發，以讓市民可盡快重用活化後的公共空間。工程設計預計需時兩年，對於何時能開放給公眾，馬會並未有明確答覆。

古諮會對活化方案表示支持。有委員稱，希望馬會能運用科技手段進一步展示第4座以及整個大館的歷史。另一委員希望能改建後能增加互動性，認為人們普遍參觀古蹟時都只是單方面接受資訊，若能透過加入AI與參觀者進行互動，相信會更加有趣。

俗稱「大館」的中區警署建築群，其中第4座已婚督察宿舍在2016年5月發生部分倒塌後未能復修，需要被拆卸。馬會近日向古物諮詢委員會提交最新文件，計劃以「現狀保存」概念為基礎作活化，建造一個永久有蓋開放空間，用作表演藝術場地、擺放公共藝術及雕塑裝置等。