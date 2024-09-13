公交電動化 年內訂巴士的士改造路線圖

【本報訊】可持續發展及潔淨能源是未來新趨勢，環境及生態局局長謝展寰昨日出席一個論壇時指，為了把握環境和經濟機遇，培育新質生產力，政府將參考內地及國際的最新發展，正式制訂適用於香港的低碳氫能源認證標準和制度，期望到2027年，本港能引入700輛電動巴士及3,000輛電動的士。而香港亦將與周邊地區合作，探索發展氫能供應網絡，以及氫能汽車等技術的應用。

與周邊地區發展氫能供應網 謝展寰表示，香港將通過委託更多的本地氫能技術示範項目，展示國家的氫能發展。項目範疇包括氫氣站、氫燃料電池、重型貨車及氫氣製造。而香港可以利用「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，吸引海外和內地企業來港發展氫能經濟。他指，比起2014年的碳達峰，本港現時的碳排放已減少約25%，在追求碳中和的過程中，不時面對空間限制、綠色產業發展、技術突破，人才需求以及財政等挑戰。

本港缺乏土地和天然資源，很難推行大規模可再生能源計劃。為此，謝指將繼續探索更多區域合作機會，明年本港潔淨能源輸電系統的接收能力會提升，將從中國南方電網輸入更多零碳電力，提供更大靈活性，期望使零碳能源在發電組合中的比例達到60至70%。

現時行走本港各區的新能源公共運輸交通工具日漸增加，謝稱為推動公共交通系統的電動化，政府今年將制訂巴士、的士的改造路線圖和時間表，期望到了2027年，本港能引入700輛電動巴士及3,000輛電動的士。而目前香港近70%的註冊私家車是電動汽車，為支援電動車順利過渡，政府正加快安裝充電站及加油站。