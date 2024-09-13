便利中秋出行 深圳地鐵延長服務

【本報綜合報道】內地今年中秋節假期為下周日至二（15至17日），深圳市地鐵集團昨日表示，為滿足民眾出行需求，周六（14日）及下周二深鐵全網（不包括20號線，包括4號線）延長服務1至1.5小時，並繼續提供「半程末班車」服務。據深圳邊檢總站統計，截至周二（10日），深圳灣邊檢站今年累計查驗出入境人員2,621.7萬多人次，已超越去年全年總量。

今年來，深圳灣口岸日均通關人數超10.3萬人次，單日出入境客流峰值達16.4萬多人次；累計查驗出入境交通運輸工具331萬多輛次，同比增長54.6%。深圳灣口岸是亞洲最大的客貨綜合性公路口岸、深圳西部唯一一個陸路口岸。去年深圳灣邊檢站查驗出入境人員數量位列全國第5，查驗出入境交通工具數量居全國第一。深圳也是外國人「144小時過境免簽旅行」的熱門地，今年來深圳灣口岸出入境外國人有54.8萬多人次，同比增長92.9%。

作為深圳西部重要跨境物流通道，深圳灣口岸跨境貨車逐年增長。今年來，深圳灣邊檢站共查驗跨境貨車111.2萬多輛次，日均4,300多輛次，同比增長20.3%。深圳灣邊檢站相關負責人表示，該站將繼續突出服務經濟建設的中心工作，在嚴厲打擊跨境違法犯罪活動的同時，注重發揮以口岸流量促進經濟增量。

梅龍高鐵 周六通車 此外，連接廣東梅州市和河源市龍川縣的梅龍高鐵自上月進入試運行階段，昨日宣布將於周六（14日）正式開通營運。梅龍高鐵全長98公里，為連接福建龍岩市和廣東龍川縣的龍龍高鐵其中一段，途經梅州西、興寧南、五華、龍川西4個車站。梅龍高鐵通車後，從梅州西站至龍川西站、廣州東站、深圳北站間的行車時間將大減，分別為最快29分鐘、1小時47分鐘、1小時36分鐘。