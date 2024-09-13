網上街舖熱賣 月餅燈籠揭冒牌

檢近600件貨品 港島新界拘5人 中秋節將至，海關發現有不法分子出售冒牌月餅等侵權物品「應節」，遂於上月杪至本周一（9日），突擊搜查港島及新界一個住宅單位和3間零售店舖，共檢獲26盒懷疑冒牌月餅，以及逾560件懷疑冒牌燈籠及餐具等物品，市值約2.8萬元，並且拘捕5名男女。據悉，涉案月餅冒充多個品牌，甚至與皮具時裝名牌「跨界合作」，出售連該品牌俱沒有設計及生產的月餅和餐具套裝。海關正追查涉案物品來源，並把檢獲的月餅樣本送交化驗。

海關早前透過網上巡查，以及利用大數據系統進行風險評估和分析，發現有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅，經派員喬裝顧客試買，以及在商標持有人協助下，鎖定當中兩個網上帳戶，並且搜查南區一個住宅單位，在單位內檢獲26盒懷疑冒牌月餅及28件懷疑冒牌餐具。據了解，有關月餅仿冒多個品牌，包括一個皮具時裝名牌，該品牌並無設計及生產涉案月餅及餐具，卻被不法分子「借名」製作假貨套裝，在網上以600至800元出售。

流心奶黃月 包裝印刷粗糙 此外，有一款流心奶黃月餅仿冒本地月餅品牌，抄襲其包裝盒外觀設計及註冊商標，惟產品上有英文語句串法有誤，加上包裝印刷參差、外盒凹凸紋較為模糊，與正貨有明顯分別；另外，該款冒牌月餅的可食用日期寫上多個不同日子，與正貨只有兩個指定食用日期不同，而盒身防偽標籤的二維碼不能通過官方認證，部分甚至沒有貼上標籤；至於月餅的獨立包裝袋，正貨會有兩行繁簡體「流心奶黃月餅」字樣，假貨的兩行字樣均為簡體字。

海關相信，被捕人士以正貨價約七成兜售涉案冒牌月餅，由於相關月餅有食用安全疑慮，海關已把月餅樣本送往政府化驗所化驗，以確定其安全性。此外，關員在市面巡查期間，突擊搜查3間分別位於屯門及元朗的零售店舖，檢獲540個懷疑冒牌燈籠，其售價約8至40元，為正貨價的兩至三成。

在過去近兩周的行動中，海關檢獲的冒牌貨物總值約2.8萬元，並且拘捕2男3女（21至70歲），包括兩名網上冒牌月餅賣家及3名零售店店主和售貨員。海關指出，市民如對貨物真偽有所懷疑，應先向商標持有人或代理商求證，並向海關舉報冒牌活動。