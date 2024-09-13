特快公屋編配 兩凶宅新上榜

【本報訊】等上樓等到頸都長，有人寧願住凶宅！特快公屋編配計劃的公屋自選單位程序於下周一（16日）開始進行，向來會將不受歡迎的公屋單位釋出讓輪候人士挑選，今期計劃提供約2,000個公屋單位，當中更不乏發生兇殺案的凶宅公屋。而今年有兩間凶宅新上榜，分別是東涌滿東邨滿順樓及葵涌葵芳邨葵仁樓的單位，曾發生情殺及照顧者殺子案；去年上榜的11個凶宅單位則不在名單之上，相信早已被揀走。

曾爆情殺及照顧者殺子案 新上榜的葵芳邨葵仁樓曾在今年發生兇殺案。記者翻查資料發現，該單位在5月13日發生照顧者倫常慘劇，一名女子與其子被發現雙雙倒臥在床上，疑因發現患有心臟病，憂心無力照顧有智力障礙的兒子，故與子一同燒炭尋短。

而另一間滿東邨滿順樓的凶宅則在2021年發生雙屍情殺案。據知女死者被發現倒斃在男友家客廳的一張床上，頸部有明顯被手掐緊的痕迹，而雙手手腕亦有被綑綁痕迹；男死者當時則以尼龍繩在廁所上吊。

葵芳邨葵仁樓的凶宅目前已翻新，屬兩至4人單位，樓面面積為29.89平方米，租金為1,883元。而滿東邨滿順樓的凶宅單位仍在翻新中，樓面面積為21.45平方米，租金1,439元。根據房屋署資料顯示，目前可供揀選的獨立單位共有984個，除凶宅以外，當中也有不少是發生追討欠債事件、自殺或意外死亡事件、或有人自然身故等；另有18個長者住屋單位可供揀選。