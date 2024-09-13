南區深度遊 推古蹟慢活文青3路線

【本報訊】旅客消費模式改變，不少意見認為香港要發掘更多深度遊的路線。南區區議會轄下的提振地區經濟專責工作小組建議3條特色旅遊路線，深入區內大小角落及文化特色，包括「古蹟漁港線」、「慢活優游線」及「文青風采線」。有區議員希望這3條風格各異的路線，能讓市民發掘南區宜人之處，帶旺消費，以及成為改善交通的契機。

步行文學徑 緬懷小說教育家

3條特色旅遊路線已載列於《南區樂悠遊》旅遊概覽。區議員陳榮恩指其中一條路線，是由香港大學堂起步，前往列為歷史建築的薄扶林伯大尼修院，途經華富邨瀑布灣和香港仔天后古廟，終點是鴨脷洲洪聖廟；另一路線的起點，則由海洋公園出發，沿海濱前往深水灣和淺水灣，而途經的南區文學徑，更可緬懷著名小說家張愛玲、教育家蔡元培昔日的足迹；至於由赤柱一帶的路線，可感受市集風情，又可欣賞美利樓、卜公碼頭等傳統建築，並且可沿衞奕信徑前往赤柱炮台，自然風光與思古情懷兼具。