大熊貓家姐孤枕難眠 呼喊媽咪

【本報訊】大熊貓盈盈上月生下龍鳳胎，兩隻大熊貓寶寶出生將近一個月，從社交媒體曝光的相片及影片中可見，兩姐弟的「黑眼圈」及「小背心」愈發明顯。雖然牠們已日漸長大，但從海洋公園前日深夜發布的影片可見，兩姐弟似乎仍離不開媽媽盈盈的懷抱，大熊貓弟弟在盈盈懷抱中香酣入睡，大熊貓姐姐則在保溫箱內孤枕難眠，不時發出叫聲，似想呼喚媽媽。

影片前半段，只見盈盈用左手掌托起熟睡的大熊貓弟弟，並用右手輕撫兒子的臉蛋及身體，又不時伸出舌頭舔向兒子，為其保持濕潤。而大熊貓弟弟則全程保持熟睡，似乎被媽媽抱住特別有安全感。影片後半段，則是大熊貓姐姐單獨睡在保溫箱內，但牠睡得並不安穩，頭仔不時向上抬起，發出響亮的叫聲，手腳則向前抓撥，似乎「扭計」想離開保溫箱，爬到媽媽的懷抱。

滿月前夕 海洋公園送豬腳薑醋 海洋公園又發文提醒，公園會在大熊貓雙胞胎滿月前夕，即今日中午12點舉行「大熊貓BB滿月有獎活動」，最快成功參與的815個參加者，可獲公園送出品牌自家豬腳薑醋禮卡乙張。

有薑醋食之外，相關禮卡還會印上萌爆的大熊貓「家姐」及「細佬」照片，極具紀念價值！