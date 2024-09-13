皇后山邨街市租太貴 美食區全線倒閉

【本報訊】房委會轄下街市被指租金高昂，管理問題多多，其中一個問題街市位於入伙僅3年的粉嶺皇后山邨。區內人士指，近年房委會將屋邨街市以整體承租方式外判予承包商，之後再分租予租戶，皇后山邨街市便是一例，該街市開業後一度表現不俗，其內的美食區更曾經風光一時，惟今年初上址租約到期，商戶相繼結業收場，有商戶透露租金高昂是無奈結業的主因，更有消息指，房署收取承包商每月租金高達240萬元，被質疑「街市呎租高於頂級豪宅」，小商戶根本負擔不起。

房屋署資料顯示，皇后山邨商場連一個整體承租街市，可供出租總面積約7,400平方米（約7.4萬平方呎），而當中的街市面積約兩萬平方呎。居民陳女士表示，她經常到該街市買餸，但相熟菜檔因租金太高而結業收場，美食區更已全線倒閉，近日街市大肆改建，將原本美食區的獨立檔位拆除，亦不再設座椅供居民使用。她慨嘆以往接女兒放學後可以帶她到街市吃雞蛋仔，也可吃一碗配料十足的車仔麵，惟現時已成泡影，街市的檔口現時很多為臨時檔，營造租滿的效果，實際上許多檔口無人租用，承包商以短期租約方式租予特賣場等非街市類商戶。

呎租貴過山頂豪宅 有區內居民曾在社交平台貼文，指街市的管理員透露，房署每月收取承包商的租金，達到240萬元，按街市面積約兩萬平方呎計算，呎租達120元，此呎租高於山頂豪宅（普遍100元）。

街市的前商戶也曾透露，面積僅150呎的熟食檔月租金高達5萬元，一個魚檔的月租逾10萬元，形容羊毛長在羊身上，租金高昂迫使商戶要提高貨品售價，本地小商戶根本無法與北上消費鬥平，惡性循環下香港市道便愈來愈差。