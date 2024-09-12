舒適堡結業啟思 冷靜期應否立法

一度稱霸本地健身界的「舒適堡」在9月6日宣布「暫時全線結業」後，欠租欠薪、有「白武士」接盤等消息不絕如縷；最新消息是其位於沙田連城廣場的健身中心及美容中心，被指今年6月起欠租金及管理費等，業主前日入稟高等法院追討逾673萬元及交吉舖位。此外，當局已成立跨部門專責調查小組處理有關個案。香港海關分別於前日及昨日，拘捕舒適堡一名67歲男董事及一名68歲女董事，兩人已獲准保釋候查。

舒適堡的所謂「暫時全線結業」，「暫時」兩字可圈可點，不過，經過好幾日的發酵，負面消息愈揭愈多，之前灣仔分店據稱有新投資者改名後原址重開，免費提供餘下的服務云云，看來不盡不實居多，舒適堡應已全線執笠。截至昨日中午12時，香港海關接獲900宗相關舉報，涉及的預繳健身及美容服務總金額約3,900萬元，每名舉報人損失由1,000元至180萬元不等。香港海關派員到每間分店了解，在過去4日已聯絡超過500名舉報人，且了解每宗個案詳情。何以有投訴個案涉及180萬元如此巨額？

消委會表示，截至昨日傍晚6時，共接獲2,429宗有關今次事件的投訴，涉及總金額逾8,640萬元，平均每宗個案涉及金額為35,577元，最高一宗個案涉及逾180萬元。據悉當事人是一名女性，2016年起成為會員，至今簽了3張會籍合約，一張為期10年；近期在職員的游說下再簽了兩張，一張由2026年開始，為期10年。更離譜的是，該名女士再被游說簽下另一張為期3年、2037年才生效的合約，即13年之後才生效，2040年到期。180多萬元的涉及金額中，最大部分是一些私人教練堂，投訴人由2016年至今共簽下1,914堂課。消委會指「有效期好寬鬆，可以去到2050年！根本用唔晒，消費者要堅決咁Say No！」

以上案例頗值得關注和反思。不良推銷手法固然離譜，預繳堂數及時期更加不合理，可是作為消費者，竟然又「落疊」，如此「易氹」，也就難怪香港成為騙案天堂！講真，消費者為了健身喼弗美容都不應沖昏了頭腦，會籍何以還要一簽再簽，根本完全不合理，希望這只是個別事件。不過，大家在簽這些預繳式消費時，確實要保持冷靜及克制。消委會及社會人士均曾向政府建議就一些消費合約設立「法定冷靜期」，以保障消費者不會因一時衝動、蒙蔽而可以在若干時間內退貨！可惜政府在2019年曾展開為期3個月的諮詢，為美容、健身服務業合約設定「冷靜期」，惟後來不了了之，沒有下文。如今，未知會否因舒適堡事件再拿出來討論、諮詢、立法？

舒適堡在宣布結業前，據其健身教練及職員稱，仍向顧客硬銷健身及美容服務，令已購買預繳健身及美容服務的顧客無法使用有關服務，和未獲安排退款，涉嫌違反《商品說明條例》中的不當地接受付款罪行。案件仍在調查中，相信有關部門若發現違反相關商品條例或存在欺詐等手法，當果斷執法；消費者亦當從中獲取教訓，減少被「魔鬼條款」誘騙，簽約時務必三思，做個理性的消費者。