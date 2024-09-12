笑看天下：濫放囚犯 英國沒落

一個國家沒落，果真有迹可尋，英國是個好例子。今年7月4日大選後，執政咗14年嘅保守黨下台，工黨黨魁施紀賢上台，佢直指「變革已開始」，要為英國開新氣象，然而迎來的卻是一片動盪不安！7月尾，英格蘭西北部發生持刀客血洗舞蹈學校捅死3名女童事件，導致嚴重騷亂席捲全英，清真寺、警局、圖書館等被燒，連政治中樞唐寧街都被扔汽油彈，不少商店提早關門，整個英國亂成一鍋粥！

英國工黨甫上台，「新氣象」影都未見，倒是新政府宣布財赤嚴重，「英國已經破產」，再迎來舉國騷亂，真正應了「屋漏偏逢連夜雨」，認真慘情！事實上，數據會說話，英國去年下半年經濟增長係負數，國債規模已經超過了GDP，全球500強企業裏，英國只剩下約15家，地方破產一個接一個。呢個曾經威盡一時嘅「日不落國」，已經落花流水春去也，「日已落國」嘅罪案更多到監獄也容不下囚犯！

呢嗱！為了解決監獄過度擁擠問題，英格蘭及威爾斯日前宣布釋放超過1,700名囚犯。據早前制訂嘅計劃，未來個半月將釋放超過5,000名囚犯，當中包括暴力罪犯。阿哥，這不是為社會製造計時炸彈嗎？首席感化官瓊斯坦言，部分提早獲釋的囚犯肯定會再犯事，但再犯嚴重罪行的風險不大，並指違反提早出獄條件的人將再被拘捕。至於女王首席監所視察官泰勒就警告，提早獲釋囚犯如無做好充分準備且無家可歸，恐會犯下更多罪行或違反保釋條件，最終難免再次回到監獄。

從處理囚犯之荒謬，可見英國已淪落至何等不堪！其實囚犯多到監獄應接不暇，不是應該從速覓地擴建才是正確的做法嗎？英國真的窮到冇錢起監獄？