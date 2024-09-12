撥亂反正：中俄兩國 想誰當選

繼昨日談及的美國前副總統切尼，俄羅斯總統普京日前在海參崴出席東方經濟論壇時，也聲稱希望民主黨總統候選人賀錦麗勝出，原因是對方的「笑容表情豐富兼具感染力」。他又指共和黨候選人特朗普出任總統時，美國對俄羅斯施加了歷來最多的制裁，認為賀錦麗可能會避免這類行為。在現任美國總統拜登宣布退選前，普京也曾表態支持對方，形容拜登是比較可預測的傳統政客。

雖然大多數人都認為這純屬普京的一時戲言，但賀錦麗的競選團隊還是異常緊張，一方面再次批評俄羅斯企圖干預美國總統選舉，一方面暗示普京實際上希望特朗普當選，因而先後向拜登及賀錦麗獻上「死亡之吻」，強調拜登政府的對俄政策遠比特朗普時代強硬，尤其在俄烏戰事爆發後，向俄方的官員和企業施加了更多的制裁。

事實上，在普京表態的同一日，剛巧有自由派傳媒引述匿名的美國情報官員，指稱中國、俄羅斯及伊朗均正在積極干預美國大選，當中俄方擬引誘美國選民支持特朗普，中方則對民主與共和黨都肆意抹黑。但報道提及的所謂干預手段，只不過是通過官方媒體及友好網絡，發放有利己方的言論和訊息，即是內地當局經常掛在口邊的「說好中國故事」、「說好俄國故事」，遠遠不及美方情報機構編造假新聞、假帳戶和假輿論般「高明」。

特朗普聲稱會在上任後向所有中國貨品大幅加徵關稅，又說會立即終止俄烏戰事，但其可信程度比普京的戲言更低。至於賀錦麗的外交政策，有人估計她會緊跟拜登做法，也有人認為其左傾背景會令她對中俄更強硬。其實美國的遏中制俄政策乃歷史使然，由哪個政黨、哪位總統上台都不會有很大差別。