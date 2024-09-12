自成一家：軍艦穿越台海挑釁中國

台灣海峽是東北亞通過南海的主要通道，包括外國商船和軍艦在內的船舶，一直能夠在該海域正常航行。近些年北京當局強烈反對外國軍艦通過台灣海峽，是因為它被美國惡意賦予過多的政治意涵。美國為了抑制中國崛起，已把軍艦經過台海作為制約中國的另一個籌碼，試圖將台灣問題國際化。

在華府持續加大力度之下，部分歐美國家開始拉幫結派加入美國陣營，例如近來加拿大和荷蘭等國就先後派遣軍艦通過台海炫耀武力以挑釁中國。據悉，德國政府不顧北京警告，本月中旬也會派出兩艘軍艦穿過台海，是過去22年來的首次。

在眾多歐洲國家之中，除了塞爾維亞和匈牙利，德國算是對中國相對友好的國家，一直堅守「一個中國」政策。不過，今年初德國外交部罕有的對台灣總統選舉表示祝賀，凸顯該國對台政策已出現轉變，這次德國軍艦如果真的強行穿越台灣海峽，將進一步印證德國對台政策方面出現調整，包括向北京傳遞出明確的信號：德國已決定加入美國、日本、英國等國行列，加大在台灣問題上的介入力度，實現在台海的軍事存在。

德、法是歐洲的兩大領頭羊，德國一旦這麼做，肯定會給中德關係蒙上沉重的陰影。若中國軍方任由德方軍艦自由過航，將引起一連串的反應，導致今後有更多國家的軍艦不向中國打招呼，就在台灣海峽自由過航。一旦外國軍艦通過台海成了例行公事，便會加大中國在台海管控的難度。

無論如何，台海局勢在未來幾年肯定會波濤洶湧，對北京來說，解決安全威脅隱患的根本方法，還是要提高本身的國防力量水平，快速縮短與美國的軍事差距，這樣才能阻嚇歐美介入兩岸問題。