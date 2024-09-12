橫眉冷看：打亂了移民規劃

有移民英國多年的網紅近日被部分粉絲吐槽，粉絲們說，自己正準備由香港移居英國，特意看看網紅過去拍攝的視頻，希望多了解當地實況，但愈是細看愈覺得受騙。網紅曾說英國的樓價、物價都便宜，你只要賺取最低工資，就足以安居樂業。有些網友們仔細查探之下，卻發覺現實是兩碼子事，英國物價高昂，生活擔子極重，別說求職不容易，即使能夠找到工作，單靠最低工資，根本不足以餬口，更甭談享受生活了。

網紅被粉絲們痛罵，當然是不甘不忿，在新視頻中回懟說：「老哥呀，你看的舊視頻，究竟是多少年前的，要是3、4年前所拍的，如今世界可是完全變了樣。」時至今日，英國的中產階級尚且人心惶惶，何況是中下階層或者正領取最低工資的一群人呢？近年部分香港人說要移民，其中不少人的念頭都是始自2020年，此地爆發反修例示威之後。他們比較過英國、加拿大、台灣和香港的生活條件，覺得別的地方生活更穩定，物價也更廉宜，便興起了移民的打算。然而，這批人在2020年或2021年動身走了還好，若是左右計較，延至今天才出走，外面的境況卻已大不相同。

自從2022年爆發俄羅斯與烏克蘭戰爭之後，歐洲、美洲好些國家已發生了大變化，當地物價飆升、治安惡化、社會怨聲四起，外國的月亮變得灰濛濛。不少網紅都說，2022年之前，你在西方國家領取最低工資，確實可以過上愜意的日子，當時並沒有騙你，但那是三數年前的事。目前英國、加拿大的經濟固然很差，但通脹熾烈，故樓價不跌反升。假如香港人現在才到當地買房子，價錢比數年前已高出一大截，以往做好的財政規劃，如今是完全亂了套。