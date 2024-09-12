強詞有理：集體反智

風水輪流轉，過去有些中國人言必稱美國，現在輪到美國人言必稱中國。美國眾議院周一剛剛復會，隨即一口氣通過多項涉華法案，包括《反制中國無人機法案》、《打擊中國惡意影響基金授權法案》、《台灣衝突阻嚇法案》、《生物安全法案》等，難怪有人形容這是美國國會的「中國周」。一個國家的議會不去關心本國事務，反而將所有心思用在如何針對另一個國家，是不是很奇怪？這反映了一個事實，老美對中國的恐懼已到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。在病理學上，這叫「被害妄想症」，老美還不盡快醫治，結果就是或嚇死自己，或為禍世界。

都說美帝是紙老虎，就是這個道理。表面上不可一世，盛氣凌人，實際上心虛膽怯，色厲內荏。一個號稱世界唯一超級強國的國家，天天擔心國家安全受到威脅，連中國造的農用無人機也視如蛇蠍，不是很可笑嗎？這正是缺乏自信的表現，如今老美對任何來自中國的東西都杯弓蛇影，連高空氣球、碼頭起重機乃至大蒜也不放過，何況是無人機。按照美國政客的說法，農用無人機噴灑霧劑時可能收集和分析農作物數據，「獲取至關重要的農業生產技術」，對美國構成重大安全風險。果真是臨表涕泣，不知所云。

美國商務部長雷蒙多曾將中國電動車形容為裝上輪子的iPhone，每分鐘都在收集數百萬美國人的數據並傳回中國，北京甚至能讓數百萬輛電動車同時熄火。本以為這種言論已經夠荒謬，沒想到還有更荒謬的，農用無人機成為最新針對目標，這除了反映美國政客集體反智，實在找不到更好的解釋。

老美最大煩惱是，不用中國無人機，還有甚麼選擇？中國無人機價廉物美技術先進，銷量佔全球逾七成，在巴黎奧運開幕式上表演的正是中國無人機，美國農用無人機更幾乎全是中國產品，國會可以一禁了之，業界怎麼辦？當然，政客是不會考慮這麼多的，反華已成為其唯一任務。

在這方面，歐洲政客也不遑多讓。最近歐盟委員會拋出一份所謂競爭力報告，總共69頁，其中25頁提到中國，無非又是「中國威脅論」的陳腔濫調，可見歐盟是多麼的焦慮。沒辦法，木秀於林，風必摧之，中國唯一罪狀就是崛起太快，西方優越感蕩然無存，只好以抹黑中國來遮掩本身的恐懼。