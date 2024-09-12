龍吟虎嘯：軍事衝突噩夢纏繞美

中美博弈，雙方最着緊的是在軍事領域的矛盾和鬥爭，這會給雙方造成最大的危險及傷害，甚至引發戰爭。這場中美博弈，遠因可追到新中國成立、抗美援朝、冷戰，美國全面封鎖，要整垮中國共產黨領導中國走社會主義道路；近因乃中國的改革開放取得人類歷史奇迹般的偉大成就，「威脅」了美國霸權、「美國第一」。

這麼深厚的歷史和「高速變化」疊加，經過克林頓、小布殊、奧巴馬時期的醞釀發酵，到特朗普、拜登執政，中美博弈就「突然」以中美國運攸關的鬥爭性質和涉及各個領域爆發。美國在軍事上向中國威懾、威脅、施壓，幾乎和在政治、經濟、科技、外交等領域同步展開，甚至更冒尖。這場中美博弈沒有「循序漸進」的過程，而是美國一開打就「七葷八素」一齊上。山姆大叔很急，特朗普、拜登很狂，以為這樣鋪天蓋地、狂轟濫炸，就能一下子打懵中國、打怕中國，美國要速戰速決、橫掃千軍。

結果當然是處處落空！中國不卑不亢，我守我疆，從容淡定；攻凌厲，防綿密，進退有度。山姆大叔出盡花招，暴跳如雷，氣急敗壞，使計使詐皆沒戲！

而最令老美心驚的，是軍事博弈方面，中國軍力武器之強超過其預料，中國敢於亮劍，無懼「擦槍走火」，使用軍力的決心和手法專業更令老美膽寒。於是，五角大樓和白宮常發「中美軍事失控」噩夢，一邊挑釁中國，一邊嘮嘮叨叨地要和中國商談「管控風險」，「加強軍方高層對話」，「建立更緊密的軍事溝通渠道」。

然而，出於美國的霸權主義和一貫顛倒黑白、混淆是非，山姆大叔在「呼籲溝通」時也要甩鍋中國。美國駐華大使伯恩斯說，他對中國侵略性的軍事擴張，以及中國海軍對美國盟友菲律賓和日本的侵略和恐嚇行為感到擔憂，因此希望中國承諾一旦發生事端，美中兩軍高層溝通可以降低緊張局勢云云！哈哈，又在賊喊捉賊也。