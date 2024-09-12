兩煞闖中學狂毆 女教師慘變豬頭

【本報訊】昨晨約8時，兩名穿黑色衫褲、戴口罩的男子，突然闖入葵涌興盛路90號獅子會蔣翠琼中學，期間不理保安員阻止，直衝上二樓教務處對開走廊，揮拳毆打一名姓謝（45歲）女教師後，隨即循原路逃去。女事主眼及鼻受傷流血，面部紅腫，事後由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

警員接報到場，經初步調查後，把案件列作「傷人」跟進，正調查事件來龍去脈，以及追緝兩名年約30至40歲的歹徒歸案。據了解，昨晨約7時半，女事主由男友接送返校，事發時她正準備返回辦公室，卻在行經走廊時遇襲。她在醫院被問及事發情況時，僅表示：「無嘢無嘢，自己跌親啫。」

指不認識兇徒 稱自己跌親 該校校長郭銳涵向傳媒交代事件，坦言對遇襲老師面部受傷感到不開心，並對狂徒闖入校園犯案感到憤怒，事件已由執法部門跟進及處理。據了解，事件涉及私人事件，不涉及學校及學生，事發時沒有學生在場。校方已啟動危機處理小組及上報教育局，稍後會發通告通知老師、學生及家長，暫時無發現有學生的情緒受到影響。

郭校長又指，遇襲老師服務學校逾10年，擔任班主任及學科主任的工作，平日對學生關懷備至，工作表現理想。而她事後向校方交代不認識兇徒，對於自己受傷、可能影響學校運作，亦不斷表示擔心及致歉。該校門口有保安員當值及安裝閉路電視，校方事後翻查「天眼」片段，發現拍攝到兩名涉案男子面貌及裝束，已交予執法部門緝兇。