廟貓打風失蹤 粉絲緝兇拘網紅

廟祝感恩 稱日後加倍小心 自幼在紅磡北帝廟長大、深受街坊寵愛的廟貓「樂樂」，在上周四（5日）於颱風襲港期間突然失蹤。消息曝光後一眾「粉絲」焦急萬分，群策群力在網上尋貓，最後鎖定一名YouTuber，懷疑他在社交平台展示的貓貓正是「樂樂」。執法部門接報後，昨日在紅磡邨一單位拘捕該名YouTuber及救出「樂樂」，所幸「樂樂」毫髮無損且健康良好。北帝廟廟祝為尋回「樂樂」喜上眉梢，並感恩各界協力相助，強調日後會加倍小心。

上周四晚、超強颱風「摩羯」襲港期間，一隻由馬頭圍道146號北帝廟廟祝收養的9歲花貓「樂樂」，在風雨間突然不知所終。由於「樂樂」一直深受街坊寵愛，消息曝光後，不少人對此俱憂心不已，深恐「樂樂」遭受虐待，並自發在網上尋找「樂樂」的資料，又特別成立專頁尋找牠的去向。「皇天不負有心人」，有網民近日發現一名YouTuber在社交平台，聲稱自己在8號風球下救了一隻貓，並上載一張疑似與「樂樂」的合照。有網民懷疑他是「拐走」樂樂的人士，於是向其查詢，惟有人卻矢口否認。

涉案男子上載合照稱救貓 北帝廟一名姓關（77歲）廟祝收到相關消息後，於本周一（9日）晚上報案求助，並向警員交代「樂樂」失蹤的前後經過，又指有人在社交平台上抱着與「樂樂」相似的貓隻。警員經初步調查後，鎖定一名懷疑涉案男子的身份，至昨日於紅磡邨一單位救出「樂樂」，並以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓陳（25歲）男子，並把他帶走調查。經愛護動物協會人員檢查後，證實「樂樂」沒有表面傷勢，情況安全及健康，稍後會把「樂樂」交還原主。

被捕人士報稱文員，據報是早前否認與「樂樂」失蹤案有關的YouTuber，他與家人同住，單位內放有貓糧貓沙等用品。初步調查顯示，陳男於上周四晚抱走「樂樂」，警員正循多方面繼續追查，包括被捕人士事前有無踩線，以及是否有其他人涉案。

廟祝關先生對於執法部門、網友及「樂樂」粉絲積極尋貓表示感謝，他指「樂樂」由細開始飼養，一直放養在廟內，雖然有一間房間供牠棲息，惟「有時困住佢（樂樂）會唔開心」，所以讓其自由活動。「樂樂」性格乖巧親人，從未試過走失，關先生之前一直沒有替牠植入晶片，經此事後，日後會盡量小心。