停車場紙皮石飛墮 傷3途人

【本報訊】昨日下午5時許，屯門龍門路富健花園街市對上停車場，疑在天台圍欄位置有紙皮石剝落飛墮行人路，3名分別姓簡（68歲）男途人、姓胡（65歲）及姓吳（66歲）女途人猝不及防，遭墮下的紙皮石分別擊中頭及手部受傷，紙皮石墮地後粉碎，街坊見狀慌忙報案求助。救援人員接報趕至，發現3名傷者清醒，經檢查後證實他們傷勢並不嚴重，經初步敷治包紮後，再由救護車送往屯門醫院治理。

現場所見，紙皮石墮下位置幸好地下雜貨店門口安裝了帆布帳篷，能夠「擋一擋」紙皮石墮下時的衝擊力。警員圍封現場調查，案件列「高空墮物-有人受傷」跟進，並通知屋宇署派員到場視察有否潛在危險。

大廈物管稱將檢查外牆飾面 屋宇署表示，屋宇署於下午約5時半接獲通知後，隨即派員視察，發現上址面向龍門路的4樓平台外牆位置有一幅約900毫米乘900毫米的紙皮石/批盪剝落，而該大廈的整體結構沒有明顯危險。按署方人員要求，有關大廈物業管理公司已即時安排承建商於涉事位置豎設臨時保護措施，並承諾於今日起全面檢查有關外牆飾面，以及移除可能仍有鬆脫紙皮石/批盪的部分，以確保公眾安全。

受影響的行人路暫時仍然圍封。屋宇署會繼續跟進有關情況，以確保公眾安全。署方強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。