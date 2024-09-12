體力勞動熱氣猛攻 工友中暑3年70宗

高溫紀錄不斷刷新 同類工傷按年倍增 全球暖化及極端天氣持續，在炎熱天氣下工作，容易中暑或因酷熱而引起不適。政府的數據顯示，過去3年涉及中暑的工傷個案共70宗，而去年有31宗，較前年增近一倍。

近年最熱6、7、8月紀錄不斷刷新，天文台數據顯示，本港上月平均最高氣溫為32.3℃，平均最高氣溫、平均最低氣溫、抑或平均氣溫均上升0.9至1.0℃。而今年絕對最高氣溫為8月5日，錄得35.4℃。而昨天錄得最高溫度的地區為上水，錄得38.3℃。炎熱天氣可引致僱員中暑。

立法會人力事務委員會早前討論去年本港的職業安全及健康狀況時，要求當局提供過去3年在勞工處登記涉及中暑的工傷個案數字。勞工處提交的補充文件指由2021至2023年，過去3年登記與熱壓力有關的工傷個案數字分別是23宗、16宗及31宗，總數是70宗，而2022年較2021年減少7宗，但2023年較2022年則增加15宗，增幅近一倍。

對於登記的中暑宗數不跌反升，勞工處副處長馮浩賢6月在立法會曾稱，工友以往感到頭暈或過熱只會走到一旁休息，但去年政府宣傳成功、僱員安全意識提高，因此登記中暑的數字有所增加。

暑熱警告彈出彈入捱批 去年5月勞工處推出《預防工作時中暑指引》和新增工作暑熱警告，但6月曾在5小時內3度反覆發出及取消暑熱警告，相隔最短為取消後10分鐘又再發出。有聲音被批評暑熱警告效果不佳、令人無所適從。

當局今年5月修訂中暑指引及優化工作暑熱警告的發出指引，其中將監察「暑熱指數」的時間由30分鐘延長至一小時。

勞工處指修訂後的暑熱警告「彈出彈入」機會會大大減少，而暑熱警告會與天文台的極端酷熱提示掛鈎，當天文台發出極端酷熱提示，勞工處同時會發出黃色暑熱警告，做法約定俗成。