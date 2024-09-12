跨部門反黑工 九龍城拘13人

【本報訊】九龍城區執法部門聯同入境處及勞工處人員，於前日展開代號「冠軍」行動，打擊非法入境者及非法勞工。

行動中，人員於九龍城區及紅磡區拘捕9名內地女子、一名印尼籍男子及3名泰國籍女子，年齡介乎25至47歲，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人士已被帶走調查，稍後將交由相關部門跟進。