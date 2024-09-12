機場破2宗行李販毒 拘3男

【本報訊】海關近日偵破兩宗行李販毒案，共檢獲約10公斤懷疑冰毒、約10公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮及約3.8公斤懷疑搖頭丸，估計毒品總市值約1,030萬元，並拘捕3名本地男子。

第一宗案件發生於本周一（9日）上午，海關機場科人員替一名由法國巴黎抵港的本地男子清關，當以X光檢查其行李時察覺影像可疑，遂以更深入的方式檢查，及後在其寄艙行李內，尋獲上述的懷疑K仔及搖頭丸，隨即以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名28歲男子。

涉案毒品共值逾千萬 初步調查顯示，被捕男子報稱無業，相信他在網上受毒販招攬，收取一萬元報酬協助運送涉案行李箱，並會在抵港後聯絡接頭人，等待進一步指示。同日下午，關員在堅尼地城進行監控遞送行動，再拘捕一名報稱任職司機的52歲男子，他其後獲准保釋候查。

第二宗案件在前日下午偵破，關員在機場替一名由馬來西亞吉隆坡抵港的20歲男學生進行清關，期間透過X光影像自動掃描系統分析其寄艙行李，發現有可疑之處，於是打開行李箱檢查，繼而於箱內的食物包裝盒內，檢獲該批市值約500萬元的懷疑冰毒，當場拘捕該名人士。

首案被捕的無業漢已被起訴一項「販運危險藥物」罪，案件已於昨日在西九龍裁判法院提堂；第二宗案件仍在調查。就該兩宗案件，海關相信已從源頭堵截毒品流入本港。