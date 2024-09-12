認襲2男非禮3女 網紅「劉馬車」9‧25判刑

【本報訊】本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」再惹官非！他於今年初因非禮案在屯門法院提堂，期間涉嫌在羈留室內，與另一名男子互毆；及在7月會展動漫節期間，襲擊一名16歲男童。他另涉嫌在新界多處，分別非禮3名女子。這3宗案件昨在屯門裁判法院分別提訊。「劉馬車」承認兩項襲擊罪及3項非禮罪，須還押至9月25日判刑。

28歲被告劉駿軒，控罪書上報稱無業。他承認兩項襲擊罪，其中一項指他於2024年1月19日，在屯門法院大樓1樓1號羈留室內襲擊陳子健。案情指，當日兩人在屯門法院大樓羈留室內，期間陳要求被告唱歌，被告又叫他跳舞，雙方初則口角，繼而動武。被告在警誡下稱，是陳「撩我先」，他才還手。另一項襲擊罪的案情則指，被告在2024年7月26日，於灣仔會展動漫節期間，推跌一名16歲男童，又扯男童頭髮。被告跟男童原是朋友，後來二人關係惡化。

施鹹豬手掃大髀臀部 至於被告所牽涉的非禮案，據同意案情指，2024年1月31日，被告在元朗一食肆外，半蹲着伸手捉一名女子的左腿。同年8月，他再於屯門V City書店和沙田新城市廣場，用類似手法非禮14歲女童Y及女子Z，包括半蹲用手掃Y的大髀及臀部，掃Z的大髀至膝蓋位置。

翻查資料，劉駿軒過往多次捲入非禮案。2023年11月至今年1月期間，劉在天水圍一帶非禮多名女子，他承認9項非禮罪，被判入獄24周。劉又於2023年4月，於天水圍先後3度非禮年僅13歲至15歲的中學女生，包括揉搓事主大腿。他承認3項非禮罪，被判入獄5周。案件編號：TMCC 825/2024、ESCC 2126/2024、TMCC 1935/2024